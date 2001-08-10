Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2026"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Тарасова традиционно присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств". В этом году мероприятия пройдут 3 ноября под девизом "Литературное наследие народов России: от мифа до поэзии, от сказки до фантастики".
Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, начало в 18:00. В течение четырёх часов три этажа библиотеки превратятся в единое культурное пространство, где переплетутся литература, музыка, народное творчество, цифровые технологии и традиции многонациональной России. Программа рассчитана на посетителей всех возрастных категорий.
Первый этаж объединит площадку "Рифмы и ритмы". Здесь посетителей ждут уютное БиблиоКафе, тематическая фотозона и экспресс-акция "Литературное пророчество". В конференц-зале пройдёт насыщенная музыкально-поэтическая программа с участием сахалинских авторов, театральные миниатюры и концерт, посвящённый Дню народного единства. В зале заседаний состоится встреча к юбилею Анатолия Тоболяка и атмосферные "Стихи в темноте", а в центре мобильного библиотечного обслуживания откроется тематическая выставка, а также пройдут викторины и мастер-классы.
Второй этаж станет центром сказочных традиций под девизом "Сказки большой страны". В отделе краеведения гостей ждут интерактивные площадки, показы мультфильмов и театрализованный квест по мотивам нивхских легенд. В зале каталогов развернётся мастерская квилт-студии "Лоскутный остров", пройдут мастер-классы по рукоделию и созданию сказочных героев. В молодёжном центре "Универсалка" состоятся занятия по линогравюре и народным играм, а в зале им. А.П. Чехова - познавательные лекции о русском народном искусстве, интеллектуальные игры и сбор пазлов по классическим иллюстрациям. В информационном центре международного сотрудничества откроются выставка сказок народов мира и мастер-класс по росписи вееров.
На третьем этаже откроется площадка "Это фантастика!", где традиции встретятся с цифровыми технологиями. Посетителей ждут мастер-класс по танцам в стиле электро, VR-пространство "Полное погружение", выставка "Роботы среди нас" и интеллектуальные игры. В Добро.Центре пройдут турнир по тетрису и "Игровой ретросалон" с сотнями восьмибитных игр, а в Региональном центре Президентской библиотеки - "Портал Иных Миров" и экспресс-тест "Писатели-предсказатели".
Все мероприятия бесплатны и станут завершением осеннего культурного сезона. Некоторые мастер-классы требуют предварительной записи. Полный перечень мероприятий и контакты указаны в программе. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-21.
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