Сахалинцев приглашают к диалогу об островной драматургии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол «Театр как зеркало региона: сахалинская драматургия в диалоге со сценой» состоится в главной островной библиотеке 26 октября в 14:00. Встреча проходит в рамках Всероссийского марафона тематических специальных мероприятий «Театр. Призвание» и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, организатором встречи выступает главная островная библиотека при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Инициатива направлена на создание профессиональной площадки для обсуждения художественного потенциала местных пьес, обмена опытом инсценировки региональных текстов и выявления перспективных произведений с высоким сценическим потенциалом.

Круглый стол объединит на одной площадке представителей ключевых культурных, научных и образовательных институций региона. Свои доклады представят специалисты Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова, Сахалинского театра кукол, Сахалинской филармонии, музейно-мемориального комплекса «Победа», регионального отделения Союза писателей России, института филологии, истории и востоковедения СахГУ и Сахалинского областного ресурсного центра.

Программа круглого стола охватит широкий спектр вопросов: от исторического наследия до современных форматов работы с текстом. Завершится встреча открытым обсуждением и подведением итогов. По итогам заседания сформируют резолюцию с практическими рекомендациями для учреждений культуры и образования Сахалинской области. Документ затронет вопросы создания единого ресурса островной драматургии, интеграции локальных текстов в учебный процесс творческих вузов и механизмов поддержки начинающих авторов.

Встреча пройдёт в зале заседаний на первом этаже.