С начала года сахалинские работодатели заявили более 31 тысячи вакансий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года порталом «Работа в России» воспользовались 6411 работодателей Сахалинской области. За это время они заявили 31 482 вакансии. Сейчас на рынке труда предлагается 8859 свободных рабочих мест.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, портал помогает предприятиям находить сотрудников без лишних затрат. Здесь можно бесплатно разместить вакансию, посмотреть резюме соискателей и пригласить подходящего кандидата на собеседование.

Работодателям необязательно искать сотрудников самостоятельно. Если возникают сложности, к поиску подключаются специалисты Кадрового центра. Они подбирают кандидатов, организуют встречи с работодателями и проводят открытые отборы.

Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила: «Работодателям важно не просто разместить вакансию, а найти подходящего человека. Поэтому наши специалисты помогают с подбором сотрудников, организуют собеседования и предлагают другие способы решения кадровых вопросов. Особенно это актуально для предприятий, которым нужно найти сразу несколько работников или специалистов с определённой квалификацией».

На портале также можно найти студентов для практики и стажировок, разместить предложения о целевом обучении и узнать о доступных мерах государственной поддержки. Если готового специалиста на рынке труда нет, Кадровый центр поможет рассмотреть возможность обучения кандидата под потребности предприятия.

Кроме того, работодатели используют платформу для передачи обязательных сведений о вакансиях, неполной занятости, простое и предстоящем сокращении работников. Все основные сервисы бесплатны. Для входа на портал trudvsem.ru необходима подтверждённая учётная запись организации на «Госуслугах». Получить помощь с регистрацией, размещением вакансий и поиском сотрудников можно в любом филиале Кадрового центра региона.