В России предложили не наказывать сурово медиков и отказаться от термина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Профессиональные риски врачей при оказании медицинской помощи следует вывести из-под уголовной ответственности, заменив её гражданско-правовыми механизмами и страхованием. Об этом сообщил вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников, сообщает ТАСС.

Подготовлен пакет из 17 законопроектов «Врач под защитой». Он предусматривает отказ от термина «медицинская услуга» в пользу «медицинской помощи», исключение понятия «врачебная ошибка» и замену его терминами «осложнение заболевания» и «осложнение лечения».

Праздников отметил: «Мы должны перевести правовое регулирование профессиональной деятельности врача из сферы уголовной в гражданскую. Поэтому мы выступаем за то, чтобы принять пакет законопроектов по страхованию профессиональных рисков или профессиональной деятельности врачей и медицинских работников».

По его словам, если у пациента появились осложнения или произошёл неблагоприятный исход, для него и его семьи актуальными становятся вопросы материальной компенсации. «Только страхование профессиональной ответственности, этих рисков, может привести к решению той задачи, которую ставят люди», – подчеркнул Праздников.

Он также отметил, что необходимо создать правовое поле, в котором врач будет спасать жизни граждан, «а не избегать малейших рисков оказаться под уголовным преследованием». Праздников напомнил, что в стране не хватает более 20 тысяч врачей. При этом уголовная ответственность должна сохраняться за умышленные преступления, в том числе убийство, взяточничество, хищения и злоупотребления.