У Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 октября 2026 года в 14:35 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 152 километрах к северо-востоку от Северо-Курильска. Координаты очага – 51,8 градуса северной широты и 157,4 градуса восточной долготы, глубина залегания – 111 километров.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», в Северо-Курильске могли ощутить колебания до 5 баллов. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.