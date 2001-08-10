Сахалинец в Аниве украл телефон продавца с прилавка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Аниве полицейские раскрыли кражу дорогого смартфона. 49-летний местный житель украл телефон прямо с прилавка торгового центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Продавец оставила гаджет на рабочем месте и отвлеклась. Мужчина заметил это, убедился, что за ним никто не следит, и забрал телефон себе. Он положил его в карман и ушел. Позже полицейские выяснили, что украденное он оставил себе. Сумма ущерба составила 73 тысячи рублей.
Заявление в дежурную часть написала 39-летняя жительница Анивы. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Ему избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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