У жителя Северо-Курильска конфискуют внедорожник за пьяную езду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор Северо-Курильского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу против 46-летнего жителя Северо-Курильска. Его обвиняют по части 1 статьи 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от освидетельствования.

Орган дознания установил, что в июне 2026 года днём обвиняемый, будучи привлечённым к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, совершил поездку в нетрезвом виде на принадлежащем ему автомобиле. Его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, от освидетельствования на состояние опьянения на месте и в медицинском учреждении обвиняемый отказался. На автомобиль, принадлежащий водителю, с целью последующей конфискации наложили арест.

Уголовное дело направили в Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.