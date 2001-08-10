Тихоокеанское
информационное агентство
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Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
17:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября

Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным ЕДДС Южно-Сахалинска в среду, 14 октября, в городском округе ожидается прохождение циклона, которое окажет влияние на погодные условия в течение дня.

Ожидается выпадение 20 мм осадков в виде дождя. Во второй половине дня возможна гроза. В последующие сутки на реках прогнозируются подъемы уровня воды.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.

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