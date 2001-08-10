Жительница Южно-Сахалинска во время застолья ударила знакомого ножом в грудь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 39-летней местной жительницы. Её подозревают по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство.

По версии следствия, 7 октября 2026 года фигурантка в состоянии алкогольного опьянения распивала спиртные напитки в компании знакомых в квартире одного из домов по проспекту Мира в Южно-Сахалинске. Во время застолья между женщиной и 43-летним потерпевшим возник конфликт. Злоумышленница схватила нож и нанесла мужчине не менее двух ударов в область грудной клетки.

Довести преступный умысел до конца она не смогла: люди, находившиеся в квартире, пресекли её действия и вызвали скорую. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, сейчас по уголовному делу проводят следственные действия для установления всех обстоятельств, сбора и закрепления доказательств. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.