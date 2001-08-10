Тихоокеанское
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09:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

После вмешательства сахалинской прокуратуры остров обитания морских котиков очистили от отходов

После вмешательства сахалинской прокуратуры остров обитания морских котиков очистили от отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Установлено, что в пределах водоохранной зоны залива Терпения Охотского моря на территории острова Тюлений – среды обитания морских котиков – располагалось несанкционированное место размещения отходов, нарушающее целостность экологической системы.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности ликвидировать свалку. Исковые требования удовлетворили в полном объёме.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в результате вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили – несанкционированную свалку ликвидировали.

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