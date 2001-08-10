Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 октября в 14:00 Сахалинский областной краеведческий музей представит выставку «Кочующий музей: мотивы Севера» в рамках межрегионального проекта «Культурное наследие Якутии на острове Сахалин».

Экспозиция раскроет материальную и духовную культуру коренных народов Якутии: саха, эвенов, эвенков, чукчей, юкагиров, долган. В залы прибудут традиционные костюмы коренных народов, воссозданные руками современных мастеров, уникальные шаманские костюмы и ритуальная атрибутика, аутентичные музыкальные инструменты, предметы быта, демонстрирующие вековую адаптацию человека к экстремальным условиям Арктики.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском областном краеведческом музее, украшением праздника станет музыкальное приветствие деятелей культуры и искусства Якутии. После официальной части посетителей ждёт насыщенная программа. В интерактивной зоне «Звуки предков земли Олонхо» каждый желающий сможет попробовать сыграть на редких струнных инструментах. Мастер-косторез проведёт эксклюзивный мастер-класс по изготовлению традиционного оберега из рога лося и благородного оленя. Юных гостей ждёт детская программа с показом анимационных фильмов по мотивам эпосов коренных народов, знакомство с традиционными играми предков, викторины и памятные призы.

Вход на открытие свободный. Выставка продолжит работу до 13 ноября 2026 года.