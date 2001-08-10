Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресекли противоправную деятельность 35-летнего ранее неоднократно судимого жителя Астрахани, обманывавшего жителей островного региона.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, с июня по август 2026 года в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступил ряд заявлений от граждан, пострадавших от дистанционного мошенничества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили схему совершения преступлений. Находясь в Астрахани, злоумышленник звонил жителям островной столицы и представлялся дальним родственником. Он уверял собеседников, что якобы только что прилетел на Сахалин и очень хочет увидеться. Спустя некоторое время он перезванивал и сообщал о внезапно возникших проблемах, для решения которых срочно требовались деньги, обещая вернуть всю сумму при личной встрече.

Введённые в заблуждение граждане переводили средства на указанный банковский счёт, после чего «родственник» переставал выходить на связь. Двое из шести потерпевших распознали обман, отказались отправлять сбережения и незамедлительно обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

Сотрудники УУР УМВД России по Сахалинской области выяснили личность и местонахождение подозреваемого. В ноябре 2026 года оперативники выехали в служебную командировку в Астрахань, где при силовой поддержке бойцов Росгвардии Астраханской области задержали мужчину на съёмной квартире. При обыске правоохранители обнаружили и изъяли три мобильных телефона.

Кроме того, полицейские установили личность 17-летнего астраханца, предоставившего фигуранту реквизиты своей банковской карты для обналичивания похищенных денег. Сейчас действиям несовершеннолетнего дают правовую оценку в рамках процессуальной проверки.

Оперативники также установили причастность задержанного к серии аналогичных преступлений в отношении жителей других субъектов России.

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ и по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время его этапируют в Сахалинскую область для дальнейших следственных действий. Оперативники продолжают работу по установлению других граждан, пострадавших от действий подозреваемого.