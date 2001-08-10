Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следствие ОМВД «Поронайский» окончило расследование уголовного дела против 26-летнего гражданина. Его подозревают в присвоении и краже.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, фигурант живёт в Гастелло. 16 октября он попросил у односельчанина бензопилу, чтобы напилить дров для печи. Тот одолжил ему электроинструмент на время.

Однако злоумышленник решил не возвращать бензопилу, а забрать её себе. Напилив дров, он отправился в Поронайск, где продал чужое имущество за 2 тысячи рублей, а деньги потратил по своему усмотрению. Сумма причинённого ущерба владельцу составила почти 6 тысяч рублей.

Таким образом обвиняемый совершил растрату – хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину.

Через день фигурант пришёл в гости к потерпевшему. Тот ещё не знал, что его имущество продано. Мужчины стали вместе распивать спиртное.

В ходе застолья обвиняемый обратил внимание на мобильный телефон потерпевшего и решил его украсть. Когда хозяин дома ненадолго вышел из кухни, он похитил дорогостоящий аппарат с обеденного стола и спрятал в карман штанов.

Похищенный гаджет злоумышленник планировал оставить себе, но впоследствии его изъяли сотрудники полиции. Сумма ущерба составила 7 499 рублей.

Уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину будет рассмотрено в суде.