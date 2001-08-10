В Южно-Сахалинске при пожаре погибла 77-летняя женщина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 77-летней женщины при тушении пожара.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, 20 ноября 2026 года при тушении пожара в одной из квартир жилого дома по улице Милицейской в Южно-Сахалинске обнаружили тело женщины с термическими ожогами. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и наступления смерти женщины. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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