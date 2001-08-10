На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу против шести участников организованной группы. Их признали виновными по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что трое подсудимых, занимавших разные должности в структуре управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за взятки принимали от организатора преступной группы документы на иностранных граждан и продлевали в ускоренном порядке сроки их пребывания на территории области. Общая сумма полученных взяток составила 334 тысячи рублей.
Гражданские лица, входившие в состав организованной группы, фиктивно предоставляли свои жилые помещения для регистрации мигрантов, легализуя их пребывание в России. Размер незаконного дохода, полученного за эти действия, составил не менее 1 млн рублей.
Факты преступной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Сахалинской области в результате оперативно-разыскных мероприятий. Расследование уголовного дела осуществлял отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области.
Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, в зависимости от роли каждого в совершении преступления приговорил четырёх осуждённых к различным срокам реального лишения свободы от 6 до 11 лет, а двух – к лишению свободы условно на 6 лет. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее приговором Южно-Сахалинского городского суда организатор преступной группы, признавшая вину и заключившая на стадии предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, признана виновной по части 3 статьи 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершённая организованной группой с использованием интернета. Её осудили на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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