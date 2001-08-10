Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 октября 2026 года в 04:21 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 34 километрах к северо-западу от села Малокурильское. Координаты очага – 44,2 градуса северной широты и 146,8 градуса восточной долготы, глубина залегания – 63 километра.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», на Шикотане могли ощутить колебания до 3–4 баллов. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.