Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2026
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09:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 октября 2026 года в 04:21 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 34 километрах к северо-западу от села Малокурильское. Координаты очага – 44,2 градуса северной широты и 146,8 градуса восточной долготы, глубина залегания – 63 километра.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», на Шикотане могли ощутить колебания до 3–4 баллов. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.

 

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