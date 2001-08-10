Энергетики обновили изношенные опоры ЛЭП в селе Дальнее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» завершило реконструкцию двух линий электропередачи напряжением 10 кВ, обеспечивающих электроснабжение села Дальнее городского округа «Южно-Сахалинск». Проект реализован в рамках инвестиционной программы компании и направлен на повышение надёжности и качества энергоснабжения потребителей, в том числе с учётом предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе «Сахалинэнерго», в ходе работ энергетики провели комплекс мероприятий по обновлению оборудования и элементов линий. В частности, специалисты заменили более 2,1 км «голого» провода на самонесущий изолированный, а также обновили наиболее изношенные опоры ЛЭП. Применение СИП повышает устойчивость сетей к неблагоприятным погодным условиям и снижает риск технологических нарушений, что особенно важно для сложных климатических условий Сахалинской области.

Директор филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Павел Кирилин отметил, что обновление инфраструктуры позволяет существенно повысить эксплуатационную надёжность линий и минимизировать риски перебоев в электроснабжении.

Особое внимание в инвестиционной программе компании уделено населённым пунктам с протяжёнными распределительными сетями и повышенными рисками нарушений электроснабжения. Село Дальнее – один из таких приоритетных объектов.