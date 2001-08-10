В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленный на выявление нарушений правил дорожного движения водителями большегрузной техники.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, рейд организовали в одной из ключевых точек города, где наблюдается высокая интенсивность движения грузового транспорта. В ходе мероприятия проверили более 30 единиц транспортных средств. В результате к административной ответственности привлекли ряд водителей за различные нарушения ПДД РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения и технических норм – залог безопасности на дорогах. Водителям большегрузной техники следует помнить о необходимости регулярных проверок состояния своих транспортных средств и строго соблюдать установленные нормы.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают активно работать над повышением безопасности на дорогах и призывают всех участников дорожного движения проявлять ответственность и внимательность.