Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2026
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В Южно-Сахалинска частично ограничат движение на нескольких улицах
13:44, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинска частично ограничат движение на нескольких улицах

В Южно-Сахалинска частично ограничат движение на нескольких улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня, 22 октября, по 31 октября с 09:00 до 18:00 на проспекте Мира, улицах Пионерской и Физкультурной будут действовать ограничения движения по полосам, сообщает astv.ru.

Как сообщают в мэрии областного центра, здесь будут проводиться работы по подключению камер видеофиксации.

С понедельника, 26 октября, дорожные работы начнутся на улице Железнодорожной, южнее улицы Пограничной.

Они пройдут в два этапа:

- с 26 по 28 октября – с восточной стороны улицы;

- с 29 октября по 10 ноября – с западной стороны.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и обращать внимание на временные дорожные знаки.

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