В Южно-Сахалинска частично ограничат движение на нескольких улицах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня, 22 октября, по 31 октября с 09:00 до 18:00 на проспекте Мира, улицах Пионерской и Физкультурной будут действовать ограничения движения по полосам, сообщает astv.ru.
Как сообщают в мэрии областного центра, здесь будут проводиться работы по подключению камер видеофиксации.
С понедельника, 26 октября, дорожные работы начнутся на улице Железнодорожной, южнее улицы Пограничной.
Они пройдут в два этапа:
- с 26 по 28 октября – с восточной стороны улицы;
- с 29 октября по 10 ноября – с западной стороны.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и обращать внимание на временные дорожные знаки.
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