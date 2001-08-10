В Южно-Сахалинска частично ограничат движение на нескольких улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня, 22 октября, по 31 октября с 09:00 до 18:00 на проспекте Мира, улицах Пионерской и Физкультурной будут действовать ограничения движения по полосам, сообщает astv.ru.

Как сообщают в мэрии областного центра, здесь будут проводиться работы по подключению камер видеофиксации.

С понедельника, 26 октября, дорожные работы начнутся на улице Железнодорожной, южнее улицы Пограничной.

Они пройдут в два этапа:

- с 26 по 28 октября – с восточной стороны улицы;

- с 29 октября по 10 ноября – с западной стороны.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и обращать внимание на временные дорожные знаки.