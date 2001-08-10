На Сахалине за сутки задержали шестерых пьяных водителей и 11 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 21 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 122 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления шестерых водителей в состоянии опьянения, а также 11 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли шестерых водителей с тонировкой, троих – за технические неисправности, 13 – за нарушение правил остановки и стоянки, двоих – за управление незарегистрированным транспортом, четверых – за выезд на встречную полосу. Оформили шесть материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, шесть автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3789 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.