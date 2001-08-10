Кадеты узнали о профессии следователя в главной библиотеке Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча в рамках проекта «Найди себя» прошла в главной островной библиотеке 26 ноября. Мероприятие посвятили профориентации и поддержке молодых людей, выбирающих карьеру в правоохранительных органах. Гостями стали ученики 10-го кадетского класса направления МВД МАОУ СОШ №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, экспертом встречи выступила полковник юстиции в отставке Олеся Вознюк. Долгое время проработав следователем-криминалистом, она поделилась с кадетами личным опытом и реальными примерами из практики. Спикер раскрыла не только сложные, но и увлекательные стороны профессии, подчеркнув, что главные качества настоящего специалиста – это терпение, страсть к делу, внимательность и умение работать с людьми.
Встреча началась с просмотра тематического видеоролика, задавшего тон дальнейшей открытой дискуссии. В ходе интерактивной части школьники задали эксперту вопросы о тонкостях обучения, требованиях к образованию и специфике расследования самых запутанных дел.
Главная цель проекта «Найди себя» – помочь молодым людям определиться с профессиональным ориентиром, мотивировать их продолжать путь в выбранном направлении и показать, что библиотека является площадкой для диалога с успешными практиками и наставниками.
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