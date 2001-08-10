Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Передача бухгалтерии внешнему исполнителю не всегда означает полный отказ от собственного бухгалтера. Компания может отдать подрядчику весь учет, отдельные участки или оставить внутреннего специалиста, подключив внешнюю команду для отчетности, налогов и сложных операций. Подходящий вариант зависит от масштаба бизнеса, количества документов, системы налогообложения, штата и требований к оперативности.

Перед выбором полезно разобраться, что такое бухгалтерский аутсорсинг и какие задачи действительно нужно передать. Ошибка на старте часто заключается в выборе тарифа только по стоимости без понимания состава услуги и границ ответственности.

Какие форматы бухгалтерского обслуживания бывают

Универсальной модели нет. Небольшой бизнес с несколькими десятками операций в месяц и компания с НДС, сотрудниками, импортом и несколькими направлениями требуют разного объема работы.

На практике можно выделить три основных формата.

Полное бухгалтерское сопровождение

При полном аутсорсинге подрядчик берет на себя основной бухгалтерский и налоговый учет, подготовку отчетности, расчет налогов и другие согласованные функции.

Такой вариант подходит бизнесу, который не хочет создавать собственный бухгалтерский отдел. Внутри организации остается ответственный сотрудник или руководитель, который своевременно передает первичные документы, согласовывает платежи и предоставляет сведения о хозяйственных операциях.

Полное обслуживание особенно удобно для небольших и средних организаций, которым уже требуется профессиональная бухгалтерия, но содержать нескольких специалистов в штате экономически нецелесообразно.

Передача отдельных участков учета

Необязательно отдавать аутсорсеру все. Компания может выбирать только те участки, которые создают основную нагрузку или требуют отдельной экспертизы.

Например, внешний специалист может заниматься расчетом зарплаты, отчетностью, НДС, учетом основных средств или налоговым сопровождением. Текущая первичка и взаимодействие с подразделениями при этом остаются внутри бизнеса.

Частичное обслуживание подходит компаниям, в которых уже есть бухгалтер, но его ресурсов недостаточно для всех задач.

Совместная работа со штатным бухгалтером

В более сложной модели внутренний бухгалтер ведет ежедневные операции, а внешний подрядчик контролирует закрытие периода, налоговые расчеты и отчетность.

Такой формат полезен растущему бизнесу. Штатный специалист хорошо знает внутренние процессы и быстро взаимодействует с менеджерами, а аутсорсинговая фирма дает дополнительную экспертизу и снижает зависимость от одного человека.

Как понять, какой формат подходит компании

Прежде чем выбирать подрядчика, нужно описать текущий объем работы. Без этого сложно сравнить тарифы и понять, действительно ли предложение покрывает потребности бизнеса.

Оценить объем операций и сложность учета

Количество документов само по себе не всегда определяет сложность. Десять стандартных продаж и десять импортных операций создают совершенно разную нагрузку.

Стоит учитывать систему налогообложения, НДС, количество банковских счетов, работников, договоров, касс, складов, обособленных подразделений и операций в иностранной валюте.

Также важно понимать сезонность. Если большую часть года документов немного, но в отдельные месяцы их число резко увеличивается, обслуживание должно выдерживать такую нагрузку без постоянного пересмотра условий.

Определить, какие функции нужны внутри бизнеса

Некоторые функции удобнее оставлять внутри. Например, если бухгалтер ежедневно участвует в согласовании платежей, взаимодействует со складом и контролирует большое количество первичных документов, полностью дистанционная модель может замедлить процессы.

Внешнему исполнителю при этом можно передать отчетность, налоги и контроль учета.

Если же операции стандартные, документы поступают через ЭДО, а собственнику достаточно получать информацию по установленному графику, полный аутсорсинг может оказаться удобнее.

Учесть планы роста

Выбирать формат стоит не только под текущую нагрузку. Если компания планирует открытие филиалов, резкий рост штата или выход на новые рынки, требования к бухгалтерии изменятся.

Хороший подрядчик должен позволять увеличивать объем обслуживания без полной перестройки процесса. Иногда именно возможность масштабирования становится главным аргументом в пользу внешней команды.

Что входит в бухгалтерское обслуживание компании

Набор услуг зависит от договора. Поэтому одинаковые по названию тарифы у двух подрядчиков могут значительно отличаться по содержанию.

Обычно обслуживание может включать:

обработку первичных документов и отражение хозяйственных операций; ведение бухгалтерского и налогового учета; расчет налогов и подготовку отчетности; расчет зарплаты, отпускных и других выплат; формирование платежных поручений; ответы на требования налоговых органов; консультации по текущим операциям; контроль закрытия отчетных периодов.

Перед подписанием договора стоит определить, что входит в базовую стоимость, а какие действия оплачиваются отдельно.

Когда выгоден полный аутсорсинг бухгалтерии

Полное обслуживание подходит, если внутри бизнеса нет необходимости ежедневно держать специалиста на рабочем месте.

Например, небольшая компания получает первичные документы через ЭДО, использует интернет-банк и передает подрядчику всю информацию в электронном формате. В такой ситуации создавать отдельный бухгалтерский отдел может быть неоправданно.

Аутсорсинг также удобно выбирать при необходимости нескольких компетенций. Один штатный бухгалтер не всегда одинаково хорошо разбирается в зарплате, НДС, внешнеэкономической деятельности и сложных налоговых вопросах.

Внешняя команда позволяет распределить разные задачи между специалистами.

Но полный формат требует дисциплины со стороны клиента. Если документы поступают с опозданием, а информация о сделках передается после закрытия месяца, даже профессиональный аутсорсер не сможет обеспечить актуальный учет.

Когда лучше передать отдельные функции

Частичное обслуживание подходит организациям, у которых уже сформирована внутренняя бухгалтерия.

Например, штатный бухгалтер может вести банк, первичку и расчеты с поставщиками, а внешний исполнитель заниматься налогами и отчетностью.

Другой распространенный вариант связан с зарплатой. При увеличении штата расчет выплат и отчетность по сотрудникам становятся отдельным участком, который можно передать внешней команде.

Также имеет смысл выбирать специализированное сопровождение для операций, которые возникают редко, но требуют глубоких знаний: импорт, экспорт, сложный НДС, реорганизация или восстановление учета.

Так компания не оплачивает постоянную должность специалиста, который нужен только несколько раз в месяц.

Когда нужен штатный бухгалтер вместе с внешним подрядчиком

Совместная модель полезна при большом внутреннем документообороте.

Штатный специалист получает первичку от менеджеров, контролирует договоры, взаимодействует со складом и быстро отвечает на внутренние вопросы. Подрядчик получает подготовленные данные и отвечает за более сложный уровень контроля.

Такой подход часто выбирают компании, которые выросли из простого аутсорсинга, но еще не хотят создавать большой финансовый отдел.

Важно четко разделить ответственность. Если внутренний бухгалтер считает, что отчетность готовит подрядчик, а подрядчик ожидает итоговые регистры от клиента, процесс быстро дает сбой.

Как выбрать бухгалтерское обслуживание по стоимости

Цена должна оцениваться вместе с содержанием тарифа.

Дешевое предложение может включать ограниченное количество операций, работников, консультаций и требований ФНС. При превышении лимитов итоговая стоимость окажется выше первоначальной.

При сравнении предложений полезно учитывать следующие параметры.

Критерий Что проверить Количество операций Есть ли лимит и как оплачивается превышение Сотрудники Включен ли расчет зарплаты Отчетность Какие декларации входят в тариф Консультации Есть ли ограничения по количеству Требования ФНС Входит ли подготовка ответов Восстановление учета Оплачивается ли отдельно ЭДО и сервисы Кто оплачивает лицензии Дополнительные юрлица Как меняется стоимость

Сравнивать стоит одинаковый объем услуг. Нельзя объективно сопоставить тариф, включающий только отчетность, с полным ведением учета.

Как выбрать фирму бухгалтерского обслуживания

Вопрос «как выбрать фирму бухгалтерского обслуживания» стоит начинать не с красивого сайта и обещаний экономии.

Первый критерий – опыт с похожим бизнесом. Если компания работает с маркетплейсами, импортом или большим штатом, подрядчик должен понимать соответствующую специфику.

Второй критерий – организация работы. Нужно выяснить, кто будет непосредственным бухгалтером, кто заменяет его во время отпуска и кто подключается к сложным вопросам.

Третий критерий – прозрачность. Клиент должен сохранять доступ к своей учетной информации и понимать состояние отчетности, налогов и незакрытых вопросов.

Репутация тоже важна, но отзывы стоит оценивать вместе с другими признаками. Несколько положительных комментариев не заменяют понятный договор и рабочий регламент.

Что обязательно проверить в договоре

Закон № 402-ФЗ допускает передачу ведения бухгалтерского учета по договору специализированному исполнителю. При этом организация ведения учета и хранения бухгалтерских документов остается обязанностью руководителя экономического субъекта.

Поэтому договор должен подробно описывать не только стоимость, но и функции сторон.

Нужно проверить, какие участки ведет подрядчик, кто готовит первичные документы, кто предоставляет исходные сведения и кто согласовывает итоговую отчетность.

Отдельно закрепляют сроки. Например, до какого числа клиент передает документы, когда подрядчик сообщает сумму налогов и сколько времени занимает ответ на текущий запрос.

Важно установить правила завершения сотрудничества. В договоре желательно определить, в какой срок и в каком формате клиент получает базу, регистры и документы.

Если бухгалтерские услуги оказывает юридическое лицо, Закон № 402-ФЗ устанавливает требования к наличию у него специалиста, соответствующего предусмотренным законом квалификационным требованиям в применимых случаях.

Как организовать взаимодействие с аутсорсером

Даже правильно выбранный формат не работает без регулярной передачи информации.

Желательно установить единый канал. Если документы поступают одновременно через почту, мессенджеры и личные сообщения разным бухгалтерам, часть информации может потеряться.

Первичные документы должны передаваться своевременно. Закон № 402-ФЗ возлагает на ответственное за оформление хозяйственной операции лицо обязанность обеспечить своевременную передачу первичных документов для регистрации содержащихся в них данных.

Подрядчику лучше создавать отдельные учетные записи в 1С, ЭДО и других сервисах. Не стоит передавать пароль директора или бывшего бухгалтера.

Если исполнитель готовит платежи, собственник может сохранить право окончательного подтверждения в банке. Так бухгалтер получает необходимые инструменты, но финансовый контроль остается внутри бизнеса.

Какие ошибки допускают при выборе бухгалтерского обслуживания

Первая ошибка – выбирать только по цене. Низкий тариф может оказаться подходящим для простого учета, но не покрывать реальные задачи компании.

Вторая – не проверять содержание услуги. Формулировка «полное обслуживание» ничего не гарантирует без конкретного перечня работ.

Третья – не учитывать скорость коммуникации. Даже сильная бухгалтерская фирма неудобна, если простой вопрос остается без ответа несколько дней.

Четвертая – отдавать весь процесс подрядчику и переставать контролировать бухгалтерию. Руководитель должен видеть ключевые показатели и знать о недостающих документах, налогах и существенных рисках.

Еще одна проблема – отсутствие порядка при смене исполнителя. Если договор ничего не говорит о возврате базы и документов, завершение сотрудничества может оказаться сложнее его начала.

Как понять, что выбранный формат работает эффективно

Хорошее обслуживание заметно не по количеству писем бухгалтера, а по стабильности процессов.

Документы отражаются своевременно, отчетность не готовится в последний момент, суммы налогов известны заранее, а спорные операции обсуждаются до сдачи декларации.

Собственник может получить актуальную информацию без ручного сбора данных из нескольких таблиц.

При этом объем внутренней работы должен соответствовать выбранной модели. Если компания оплачивает полный аутсорсинг, но сотрудники самостоятельно формируют большую часть учета и постоянно исправляют работу подрядчика, формат нужно пересмотреть.

То же касается обратной ситуации. Если внешнему специалисту приходится ежедневно участвовать во множестве внутренних процессов, возможно, часть функций уже выгоднее вернуть в штат.

Ответы на частые вопросы о бухгалтерском обслуживании