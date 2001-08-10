В Генпрокуратуре утвердили обвинение против адвоката и её сообщника, похитивших квартиру инвалида на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель Генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении женщины-адвоката и её сообщника. По версии следствия, они лишили жителя Сахалинской области квартиры, купленной на 5,5 млн рублей из областного бюджета.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, в 2024 году адвокат и её сообщник узнали, что отбывающий наказание в колонии Южно-Сахалинска инвалид II группы вправе получить из областного бюджета выплату на покупку жилья. Статус адвоката помог вызвать доверие потерпевшего.
В июне и августе 2024 года адвокат при посещении колонии создала иллюзию оказания юридической помощи и путём обмана подписала у осуждённого доверенности на сбор бумаг для выплаты и на продажу любой его квартиры с правом получения денег со счетов. Содержание документов она намеренно не разъяснила. Инвалид хотел получить квартиру, однако помимо своей воли подписал доверенность на её продажу.
В апреле 2025 года областной бюджет выделил 5,5 млн рублей, за счёт которых потерпевшему купили квартиру. В сентябре того же года жильё продали за 4,9 млн рублей, а деньги со счёта инвалида злоумышленники сняли наличными и потратили. В итоге он остался без жилья и без выплаты.
Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых - автомобили и денежные средства - наложен арест общей стоимостью 5,2 млн рублей. Кроме того, адвокат в целях компенсации ущерба перевела на счёт обманутого инвалида 2 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Южно-Сахалинском городском суде.
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