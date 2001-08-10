В Сахалинской области с начала года на единое пособие направили более 3 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области направило более 3,02 млрд рублей на выплату единого пособия родителям более 22 тысяч детей и 750 беременным женщинам.
Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, в ноябре и декабре у многих островных семей истекает годовой срок назначения выплаты, поэтому специалисты фонда напоминают, как правильно переоформить меру поддержки на новый период без перерыва в перечислении средств.
Чтобы выплаты поступали по привычному графику – каждого 3-го числа месяца за предыдущий, – подать новое заявление необходимо в последний месяц действия текущего назначения. Если у семьи несколько детей и сроки выплат по ним различаются, в последний месяц периода по любому из детей можно подать одно общее заявление: фонд синхронизирует выплаты и продлит их всем одновременно на 12 месяцев.
В 2026 году размер пособия в Сахалинской области составляет от 12 492 до 24 984 рублей на ребёнка и от 14 037,50 до 28 075 рублей для беременных женщин. При продлении выплаты специалисты заново проверяют комплексную нуждаемость с учётом действующих правил. Каждый трудоспособный член семьи за расчётный период (12 месяцев) должен иметь официальный заработок не ниже 8 МРОТ (216 744 рубля) либо объективные причины его отсутствия. При отсутствии судебного решения минимальная сумма алиментов в доходе семьи рассчитывается исходя из среднемесячной номинальной зарплаты по региону.
Управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Надежда Синицына отметила: «Поддержка семей с детьми – наш безусловный приоритет. Сегодня система настроена так, чтобы продление пособия проходило для родителей максимально незаметно и комфортно: практически все данные мы получаем самостоятельно через межведомственные каналы, без сбора лишних бумаг. Главное – не упустить последний месяц действующего срока, чтобы семейный бюджет оставался защищённым».
Оформить заявление можно на портале «Госуслуги», в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ. Единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
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