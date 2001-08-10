Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова 12 ноября провела очередную «Летучку центров чтения» в дистанционном формате. К встрече присоединились представители пяти городов: Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, проект стартовал два года назад по инициативе библиотеки и за это время превратился в рабочую площадку для обмена опытом между библиотеками.

Куратор проекта Людмила Гринько отметила: «За это время мы прошли путь от знакомства до совместных проектов. Сегодня каждая библиотека-участница приходит со своими идеями и опытом, и это позволяет не изобретать велосипед, а адаптировать то, что уже работает».

Научно-исследовательский институт чтения имени Ю.Н. Столярова Якутска рассказал о работе с читательскими предпочтениями в арктических регионах и о применении искусственного интеллекта в библиографии. Библиотека Мурманска отчиталась по проекту «Пропуск на Север»: серия встреч с выдающимися личностями и масштабная книжная ярмарка. В 2027 году ярмарку планируют повторить.

Команда Челябинска представила проект «Сказочная мозаика Урала», направленный на популяризацию региональных традиций. Библиотека Томари готовится к финалу олимпиады «Остров сокровищ», где юные читатели встретятся со сверстниками из Южно-Сахалинска.

Следующая «Летучка центров чтения» запланирована на начало января 2027 года. Участники обсудят новые совместные проекты и наметят план работы на год.