Почти 3000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 5 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 123 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления двух водителей в состоянии опьянения, а также 13 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли одного водителя незарегистрированного транспорта, шестерых – с тонировкой, двоих – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности, одного – за непредоставление преимущества пешеходам, четверых – за нарушение правил остановки и стоянки, одного – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Оформили 25 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, шесть автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2991 нарушение ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.