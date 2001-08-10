Почти 3000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 5 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 123 нарушения ПДД.
Инспекторы задержали и отстранили от управления двух водителей в состоянии опьянения, а также 13 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.
К административной ответственности привлекли одного водителя незарегистрированного транспорта, шестерых – с тонировкой, двоих – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности, одного – за непредоставление преимущества пешеходам, четверых – за нарушение правил остановки и стоянки, одного – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Оформили 25 материалов на должников по штрафам.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, шесть автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2991 нарушение ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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