После вмешательства прокуратуры сахалинце предоставили жильё взамен аварийного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Смирныховского района Сахалинской области провела проверку по обращению местной жительницы о необоснованном отказе в предоставлении жилого помещения взамен аварийного.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что орган местного самоуправления отказал заявительнице в предоставлении жилья взамен аварийного, в том числе в связи с приобретением права на это жильё в порядке наследования.

С целью восстановления нарушенных прав прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на муниципалитет обязанности предоставить женщине жилое помещение. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

После прокурорского вмешательства жительнице районного центра предоставили благоустроенную квартиру.