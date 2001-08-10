Тихоокеанское
информационное агентство
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09:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

После вмешательства прокуратуры сахалинце предоставили жильё взамен аварийного

После вмешательства прокуратуры сахалинце предоставили жильё взамен аварийного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Смирныховского района Сахалинской области провела проверку по обращению местной жительницы о необоснованном отказе в предоставлении жилого помещения взамен аварийного.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что орган местного самоуправления отказал заявительнице в предоставлении жилья взамен аварийного, в том числе в связи с приобретением права на это жильё в порядке наследования.

С целью восстановления нарушенных прав прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на муниципалитет обязанности предоставить женщине жилое помещение. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

После прокурорского вмешательства жительнице районного центра предоставили благоустроенную квартиру.

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