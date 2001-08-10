Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, носящий статус Семейной столицы России, продолжает реализацию проектов для подрастающего поколения. В центре народной культуры "Радуга" состоялась презентация обновлённого проекта "Добрые дети - дому венец", который уже несколько лет знакомит юных горожан с русской культурой.

Как сообщили ТИА "Острова" в центре народной культуры "Радуга", в лёгкой и увлекательной форме для детей от 4 до 7 лет воспитанники дошкольных учреждений погружаются в мир народных песен, игр и сказок. В этом году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив ансамбль "Радостея" смог обновить костюмы, закупить народные инструменты, а также подготовить сборник сценариев на основе традиционных игр и сказок.

Мы очень рады представить наш обновлённый проект. Мы будем учить детей и их родителей народным песням и играм, используя яркий реквизит. Главное - это смысл, который мы вкладываем в песни: рассказываем о жизни наших предков, их труде, любви и уважении к старшим, - рассказала художественный руководитель центра Любовь Позднякова.

Впечатления невероятные. Проект трогательный и увлекательный. Такие инициативы просто необходимы в дошкольных учреждениях, - поделилась заместитель заведующего детским садом "Улыбка" Любовь Башкирцева.

Уже в начале декабря в Южно-Сахалинске пройдёт большой праздник русской традиционной культуры. В областном центре народного творчества состоится фестиваль, подводящий итоги реализации проекта в этом году.