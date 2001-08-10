Южно-Сахалинск присоединился к акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии 4 ноября областной центр наполнился теплом и ароматом свежей выпечки. Южно-Сахалинск, носящий звание «Семейная столица России», присоединился к масштабной акции «Пироги на четвёртое». Инициатива, запущенная «Мастерской новых медиа», нашла живой отклик у горожан: сегодня пироги пекут в детских садах, школах, на предприятиях и в общественных организациях.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, одними из первых эстафету подхватили в детском саду «Росинка». На кухне царит особая атмосфера. Повар Елена Солопова признаётся: секрет идеального пирога не только в свежих ягодах, но и в настроении. «Мы сами замешиваем дрожжевое тесто. Сегодня у нас брусничная начинка. Когда вкладываешь в дело любовь, дети это чувствуют», – делится Елена.

Для воспитанников «Росинки» полдник превратился в настоящий праздник. Ребята с удовольствием дегустировали угощение. Вова Розанов, например, уже считает себя опытным кулинаром. «Я дома маме помогаю: и тесто делаю, и формочку смазываю, и даже сам пирог из духовки достаю», – рассказывает Вова. Ещё одна воспитанница детского сада Есения Довгенко добавляет: «Нет ничего лучше, чем собираться всей семьёй за чаем с домашней выпечкой».

Заместитель руководителя детского сада «Росинка» Юлия Попова отмечает: «Пирог – это символ нашего дома, нашей духовности и гостеприимства. Это исконно русская традиция, которая объединяет поколения. Мы рады, что через такие простые и понятные вещи можем привить детям любовь к культуре нашей страны».

К «Пирогам на четвёртое» присоединился и коллектив детского сада «Бусинка». Здесь тоже бережно хранят традиции национальной кухни. Активно участвуют предприятия общепита и национальные диаспоры. Кроме этого, к акции планируют присоединиться сотрудники администрации Южно-Сахалинска.

Жителей города приглашают поддержать эту добрую традицию: испечь пирог для своих близких, коллег или соседей, поделиться теплом и праздничным настроением. Узнать больше об акции можно на официальном сайте.