Южно-Сахалинск присоединился к акции "Пироги на четвёртое"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии 4 ноября областной центр наполнился теплом и ароматом свежей выпечки. Южно-Сахалинск, носящий звание «Семейная столица России», присоединился к масштабной акции «Пироги на четвёртое». Инициатива, запущенная «Мастерской новых медиа», нашла живой отклик у горожан: сегодня пироги пекут в детских садах, школах, на предприятиях и в общественных организациях.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, одними из первых эстафету подхватили в детском саду «Росинка». На кухне царит особая атмосфера. Повар Елена Солопова признаётся: секрет идеального пирога не только в свежих ягодах, но и в настроении. «Мы сами замешиваем дрожжевое тесто. Сегодня у нас брусничная начинка. Когда вкладываешь в дело любовь, дети это чувствуют», – делится Елена.
Для воспитанников «Росинки» полдник превратился в настоящий праздник. Ребята с удовольствием дегустировали угощение. Вова Розанов, например, уже считает себя опытным кулинаром. «Я дома маме помогаю: и тесто делаю, и формочку смазываю, и даже сам пирог из духовки достаю», – рассказывает Вова. Ещё одна воспитанница детского сада Есения Довгенко добавляет: «Нет ничего лучше, чем собираться всей семьёй за чаем с домашней выпечкой».
Заместитель руководителя детского сада «Росинка» Юлия Попова отмечает: «Пирог – это символ нашего дома, нашей духовности и гостеприимства. Это исконно русская традиция, которая объединяет поколения. Мы рады, что через такие простые и понятные вещи можем привить детям любовь к культуре нашей страны».
К «Пирогам на четвёртое» присоединился и коллектив детского сада «Бусинка». Здесь тоже бережно хранят традиции национальной кухни. Активно участвуют предприятия общепита и национальные диаспоры. Кроме этого, к акции планируют присоединиться сотрудники администрации Южно-Сахалинска.
Жителей города приглашают поддержать эту добрую традицию: испечь пирог для своих близких, коллег или соседей, поделиться теплом и праздничным настроением. Узнать больше об акции можно на официальном сайте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
07:51 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
10:12 Сегодня В Южно-Сахалинске прошла ярмарка вакансий
08:43 Сегодня Энергетики обновили изношенные опоры ЛЭП в селе Дальнее
09:37 Сегодня Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
15:43 16 Октября У Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
08:01 16 Октября У жителя Южно-Сахалинска изъяли 50 пакетов с гашишным маслом
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
Выбор редакции
- 15:24 Вчера Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
- 09:22 Вчера Сахалинцев приглашают к диалогу об островной драматургии
- 13:19 21 Октября На Сахалине и Курилах завершается благоустройство общественных пространств
- 10:21 21 Октября С начала года сахалинские работодатели заявили более 31 тысячи вакансий
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?