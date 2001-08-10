У жителя Южно-Сахалинска изъяли 50 пакетов с гашишным маслом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники УКОН УМВД России по Сахалинской области пресекли преступную деятельность жителя областного центра, занимавшегося сбытом наркотического средства «гашишное масло».

В ходе реализации оперативной информации установили, что житель Южно-Сахалинска 1967 года рождения в один из дней сентября 2026 года сбыл знакомому наркотическое средство «гашишное масло» в количестве 10 пакетиков.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, после встречи со сбытчиком потребителя задержали сотрудники УКОН. Наркотическое средство в 10 пакетиках изъяли. Общая масса изъятого наркотика после исследования составила 4,96 грамма.

После этого задержали сбытчика. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по адресу его проживания обнаружили и изъяли 50 пакетов с веществом, которое, согласно справке об исследовании ЭКЦ УМВД России по Сахалинской области, является наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 26,73 грамма.

В отношении покупателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Мера пресечения – подписка о невыезде. В отношении сбытчика возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Сбытчика задержали в порядке статей 90–91 УПК РФ.