Сахалинские автоинспекторы задержали злостных нарушителей ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли случаи грубых повторных нарушений правил дорожного движения. В Холмске и Южно‑Сахалинске задержали водителей, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные деяния, — действия правоохранителей демонстрируют системную работу по защите дорожной безопасности и недопущению рецидивов.

Как рассказали ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, в Холмске на улице Капитанской инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль без государственных регистрационных знаков. За рулём находилась 36‑летняя местная жительница, которая, как показала проверка по базам данных, лишена права управления транспортными средствами и имеет непогашенную судимость по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ. Учитывая факт повторного нарушения, отдел дознания ОМВД России «Холмский» возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч. 2 ст. 264.3 УК РФ — за управление автомобилем лицом, лишённым права управления и имеющим судимость за аналогичное преступление.

Ещё один случай произошёл в Южно‑Сахалинске: ранним утром 4 октября сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 30‑летнего местного жителя. Мужчина ранее был осуждён по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и лишён права управления на 2 года и 6 месяцев, но вновь сел за руль. При проверке у водителя зафиксировали признаки алкогольного опьянения, однако он отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении гражданина возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, а его автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.

Правоохранители подчёркивают, что повторные нарушения такого характера грозят серьёзными последствиями — вплоть до реального лишения свободы. Кроме того, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное при совершении преступлений по ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ, подлежит безвозмездной конфискации в доход государства.