Сахалинские каратисты взяли 7 золотых медалей на Кубке Покрышкина в Новосибирске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы завоевали 23 медали международных, всероссийских и межрегиональных соревнований по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина». В копилке островитян 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград.
Масштабные состязания прошли в Новосибирске и собрали более 1700 участников из 26 регионов России, а также Белоруссии, Кыргызстана, Ирана, Казахстана и Мьянмы. В течение трёх дней на татами Ледового дворца спорта «Сибирь» шла борьба за награды в дисциплинах «кумитэ», «ката» и «ката-группа».
Честь Сахалинской области отстаивали 53 спортсмена из Южно-Сахалинска, Холмска и Южно-Курильска. В общекомандном медальном зачёте ребята заняли третье место, уступив лишь Новосибирской области и Алтайскому краю.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, на международном турнире золотые медали взяли Евгений Сон (мужчины, кумитэ, 67 кг) и Максим Рыбкин (мужчины, кумитэ, 75 кг). Серебро у Эльярбека Мырзаева (мужчины, кумитэ, 60 кг) и команды в составе Никиты Кима, Александра Джулакяна и Артёма Воротынова (мужчины, ката-группа).
Победителями всероссийских соревнований стали Василиса Акимова (девушки 12–13 лет, ката), Артур Авакян (юниоры 16–17 лет, кумитэ, 61 кг), Артём Воротынов (юниоры 16–17 лет, ката), Максим Мышев (юниоры 16–17 лет, кумитэ, 68 кг) и Ростислав Тян (юниоры 16–17 лет, кумитэ, 55 кг). Бронзовые медали завоевали Варвара Томина, Екатерина Кин, Мансур Хадуев, Тимофей Масюков, Вячеслав Болмусов, Кирилл Грэмадэ и Анжелика Губина.
Серебряные награды на межрегиональных состязаниях взяли Кира Мышева, Роберт Хе, Есения Горбатюк, Кристина Капелька и команда в составе Снежанны Семковой, Киры Масленниковой и Каролины Сек. Бронзу взяли Артём Горбатюк и Кира Масленникова.
Тренеры медалистов: Леонид Ким, Ольга Рудых, Ксения Семенова, Расул Керимов, Анастасия Ким, Павел Кучеров и Александр Рим.
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