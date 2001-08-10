В России предложили увеличивать фиксированную часть пенсии с 70 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Фиксированную часть страховой пенсии по старости нужно увеличивать не по достижении 80 лет, как сейчас, а на десять лет раньше – с 70. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает ТАСС.

Гриб отметил: с учётом продолжительности жизни надо не с 80, а с 70 лет автоматически повышать уже имеющуюся страховую часть пенсии.

По его словам, с годами людям необходимо больше лекарств, больше санаторно-курортного лечения, больше заботы о своём здоровье. «Всё это не бесплатное, как правило. Поэтому надо на 10 лет раньше делать это увеличение пенсии. Живёшь дольше – получаешь больше, потому что забота о здоровье с каждым годом для пенсионеров дело не дешёвое», – сказал Гриб.

Сейчас, когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии по старости удваивается. Это закреплено в законе «О страховых пенсиях». С 1 января 2026 года базовый размер фиксированной выплаты – 9 584,69 рубля. После увеличения пенсионер получает 19 169,38 рубля. Эта прибавка выплачивается пожизненно.