Сахалинской застройщице предъявили обвинение в отмывании 24 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило в отдельное производство материалы уголовного дела о легализации денежных средств, полученных преступным путём, в отношении руководителя строительной компании из Южно-Сахалинска. Ранее ей предъявили обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства.

Противоправную деятельность застройщицы пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского Главка в ноябре 2025 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, фигурантка заключила с гражданами договоры подряда на возведение жилых домов в одном из дачных некоммерческих товариществ Южно-Сахалинска. Получив от клиентов стопроцентную предоплату, женщина взятые на себя обязательства не выполнила. На момент задержания было известно о 33 эпизодах преступных деяний.

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ, установили, что жертвами обмана стали 47 человек. Многие из них – молодые семейные пары, которые вложили в строительство жилья средства материнского капитала, взяли «дальневосточную» ипотеку и потребительские кредиты. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.

При дальнейших оперативных и следственных действиях полицейские уличили фигурантку в отмывании преступных доходов. Чтобы скрыть криминальное происхождение денег, она совершила ряд финансовых операций и сделок с недвижимостью. Общая сумма легализованных средств составила около 24 миллионов рублей. Эти активы использовались для расчётов по договорам купли-продажи недвижимости, включая земельные участки и жилые дома в Южно-Сахалинске и Анивском районе, которые обвиняемая оформляла как на себя, так и на родственников либо третьих лиц. На основании дополнительно выявленных фактов возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Для возмещения ущерба наложили арест на имущество обвиняемой и её родственников на сумму 85 миллионов рублей. Под санкции попали шесть земельных участков, два жилых дома, включая коттедж рыночной стоимостью 30 миллионов рублей, а также офис и автомобили, один из которых оформлен на стороннее лицо. Кроме того, активы арестовали у матери и бывшего супруга фигурантки. В ходе обысков правоохранители изъяли драгоценности и бытовую технику.

Сейчас следствие вышло на завершающий этап. Обвиняемая всё это время находится под домашним арестом. По совокупности обвинений ей может грозить до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, признанного предметом легализации.