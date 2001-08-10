МТС Линк поможет перевести китайскую речь в субтитры в режиме реального времени
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На отечественной платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы платформе МТС Линк появилась возможность распознавания китайского языка. Теперь искусственный интеллект понимает речь на китайском и генерирует на ее основе субтитры в режиме реального времени. Функция была представлена на форуме «Цифровые решения» в Москве.
Раньше искусственный интеллект распознавал и переводил на другие языки только русскую и английскую речь. Новая функция позволяет сразу преобразовывать выступление спикера на китайском в текст и переводить на любой из доступных на платформе языков в режиме реального времени. При этом технология учитывает нюансы китайской речи, в которой смысл сказанного часто зависит от тона и интонации.
«Сахалинская область, благодаря своему уникальному географическому положению и развитой логистике, реализует различные проекты со странами АТР, в том числе с Китаем. Искусственный интеллект МТС Линк облегчает коммуникацию и позволяет вести переговоры на всех уровнях без языковых барьеров. Подтверждённое качество перевода позволяет использовать платформу для реализации различных международных проектов», – рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарёв.
Субтитры во Встречах от МТС Линк стали доступны в 2025 году. В I квартале 2026 года функциональность расширили: пользователям стал доступен перевод в режиме реального времени. Сейчас ИИ распознает русский, английский и китайский, а переводит речь на 19 языков: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, нидерландский, китайский, словацкий, турецкий, вьетнамский, казахский, арабский, шведский, узбекский и татарский.
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