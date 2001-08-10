Четырёх нетрезвых и 12 водителей без прав задержали на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 13 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 104 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли шестерых водителей с тонировкой, одного – за выезд на встречную полосу, троих – за технические неисправности (глушитель), одного – за непредоставление преимущества пешеходам, одного – за нарушение правил перевозки пассажиров. Оформили 10 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, восемь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3190 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.