Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2026
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10:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Четырёх нетрезвых и 12 водителей без прав задержали на Сахалине за сутки

Четырёх нетрезвых и 12 водителей без прав задержали на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 13 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 104 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли шестерых водителей с тонировкой, одного – за выезд на встречную полосу, троих – за технические неисправности (глушитель), одного – за непредоставление преимущества пешеходам, одного – за нарушение правил перевозки пассажиров. Оформили 10 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, восемь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3190 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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