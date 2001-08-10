Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2026
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08:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинке во время пожара погиб мужчина

В Южно-Сахалинке во время пожара погиб мужчина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинск СУ СК России по Сахалинской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 57-летнего мужчины при тушении пожара.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, 14 октября 2026 года при тушении пожара в жилом доме по улице Больничной в Южно-Сахалинске обнаружили тело мужчины с термическими ожогами. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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