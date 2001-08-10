В Южно-Сахалинске прошла ярмарка вакансий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие в областном центре народного творчества посетили 160 соискателей, из которых 57 прошли предварительный отбор. Каждый третий участник общегородской ярмарки вакансий на Сахалине получил приглашение на повторное собеседование.
Всего жителям Южно-Сахалинска предложили 117 вакансий в энергетике, транспорте, торговле, строительстве, финансовой сфере и сфере обслуживания. Компании искали инженеров, бухгалтеров, водителей, электромонтёров, поваров, продавцов, специалистов по работе с персоналом и представителей рабочих профессий. Зарплаты по отдельным предложениям достигали 150 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, директор Южно-Сахалинского Кадрового центра Людмила Гайдамак отметила: «За несколько часов соискатели смогли лично пообщаться с представителями 18 компаний, обсудить условия труда и пройти предварительные собеседования. Такой формат позволяет быстрее находить подходящие варианты и переходить от поиска к конкретным предложениям о работе».
На площадке также работали карьерные консультанты. Они помогали посетителям подобрать вакансии с учётом опыта и квалификации, консультировали по вопросам трудоустройства, составления резюме и подготовки к собеседованиям.
Жительница областного центра Наталья Пискунова оценила возможность лично встретиться с представителями компаний. На ярмарке её заинтересовали сразу несколько предложений. «Мне очень понравилась ярмарка. Много разных работодателей, можно подойти, пообщаться, всё узнать. Хорошо, что проводят такие мероприятия, это действительно удобно. Приглянулись несколько вакансий», – поделилась Наталья Пискунова.
Для работодателей ярмарка стала не только возможностью познакомиться с кандидатами, но и продолжением сотрудничества с Кадровым центром. Руководитель по персоналу ООО ЧОО «Безопасность ДВ» Ольга Молчанова рассказала: «Мы сотрудничаем с Кадровым центром уже более четырёх лет, регулярно участвуем в ярмарках вакансий, круглых столах и других мероприятиях. Для нас это надёжный партнёр в подборе сотрудников. Особенно ценим помощь в организации бесплатного обучения на охранников – это позволяет готовить специалистов под потребности компании и решать кадровые вопросы».
Кадровый центр продолжит сопровождать соискателей, прошедших предварительный отбор, и помогать им на следующих этапах трудоустройства. Получить бесплатную консультацию, узнать об актуальных вакансиях и возможностях профессионального обучения можно в любом филиале Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области.
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