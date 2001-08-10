Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дом культуры «Электрон» продолжает приём заявок на творческий конкурс «Легенды о лягушке: перезагрузка 2026». Участникам предлагают создать собственную историю об останце Лягушка и придумать к ней герб.

Как рассказали ТИА «Острова» в ДК «Электрон», мероприятие приурочено к знаковому событию: 13 октября Южно-Сахалинск официально получил статус «Семейной столицы России». Именно это вдохновило сотрудников дома культуры на проведение конкурса, главная цель которого – укрепление и сохранение семейных традиций. Организаторы отмечают, что останец Лягушка – хранитель древних тайн и символов. С ним уже связана айнская легенда о шаманке Мшту, а конкурс предлагает поразмышлять, какие истории может помнить Лягушка.

Менеджер по культурно-массовому досугу ДК «Электрон» Ольга Скорлова отметила: «Наш конкурс – возможность для каждой семьи поделиться своими традициями. Участникам предлагается порассуждать, о чём молчит Лягушка, и создать собственную легенду, связанную с этим образом. Мы сознательно ушли от судейства: в конкурсе нет жюри, оценок и строгих критериев. Победителя определит народное голосование. Мы хотим, чтобы жители и гости нашего города сами выбрали лучшую историю».

Для участия в конкурсе необходимо написать легенду об останце Лягушка и придумать герб. Текст не должен превышать трёх страниц, герб нужно нарисовать от руки и приложить к легенде. Важное условие: при создании работ запрещено использование искусственного интеллекта.