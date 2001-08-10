В Анивском районе при лобовом столкновении пострадали два водителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 октября 2026 года в 21:30 на 7-м километре автодороги «Южно-Сахалинск – Холмск» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 44-летний водитель Toyota Caldina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Corolla Fielder под управлением 18-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.