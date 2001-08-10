17-летний сахалинец обвиняется в убийстве 18-летнего знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 17-летнего несовершеннолетнего. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, 17 октября 2026 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на одном из участков местности в селе Ключи Южно-Сахалинска вместе со своим 18-летним знакомым. В ходе внезапно возникшего словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений он нанёс молодому человеку один удар ножом в область грудной клетки. После произошедшего знакомые доставили потерпевшего в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную помощь, от полученного повреждения молодой человек скончался.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, сейчас проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также условиям воспитания и контроля за подростком. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области.