С Дальнего Востока в Китай контрабандой отправили почти 40 тонн камчатских крабов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице Приморья сотрудники транспортной полиции раскрыли схему контрабанды почти 40 тонн камчатских крабов. Общая стоимость партии превысила 70 миллионов рублей, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на МВД России.

Обвинение предъявлено жительнице Приморья. Женщина работала на одном из предприятий рыбной отрасли и по совместительству трудилась на ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

Воспользовавшись своим служебным положением, она вступила в преступный сговор с работниками рыбодобывающей компании, не имевшей права на экспорт морепродуктов. Фигурантка подделала документы, указав в них недостоверные сведения о производителе товара, чтобы перевезти рыбопродукцию через таможенную границу.

Таким образом в страны Восточной Азии нелегально вывезли около 40 тонн камчатского краба. Его стоимость превысила 70 миллионов рублей.

Правоохранители задержали подозреваемую, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.