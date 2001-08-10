МТС открыла для жителей Сахалинской области продажи iPhone Duo
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – МТС первой в России презентовала новый iPhone Duo, складной смартфон Apple, в своей розничной сети. Жители Сахалинской области уже могут оформить онлайн-заказ на новинку. Первые предзаказы iPhone Duo МТС планирует выдавать в ближайшее время.
Помимо iPhone Duo, в розничной сети МТС островитянам уже доступны смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Покупатели могут выбрать подходящую модель или приобрести новинки в интернет-магазине.
В розничной сети МТС флагманские модели iPhone уже доступны по цене от 174 990 рублей за iPhone 18 Pro 256Gb до 499 990 рублей за складной iPhone Duo с объемом памяти 2TB.
«Первый складной смартфон Apple – одна из самых ожидаемых технологических новинок этого года. Выход устройства может придать новый импульс развитию сегмента складных смартфонов в целом. По итогам девяти месяцев 2026 года в России было продано 94 тысячи складных устройств на сумму 9,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 28% в штуках и на 23% в денежном выражении. МТС традиционно стремится оперативно представлять новые устройства на российском рынке электроники. Мы уже открыли предзаказ на iPhone Duo и планируем начать выдачу устройств в ближайшее время», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
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