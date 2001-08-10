В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект фольклорного ансамбля "Радостея". Юные горожане познакомятся с традиционными музыкальными инструментами, освоят народные игры, разучат песни и узнают о старинных ремёслах.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, инициатива призвана в доступной и увлекательной форме рассказать детям о русской народной культуре и показать важность семейных ценностей.

В этом году народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль "Радостея" выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта по приобщению детей к русским традициям. Средства позволили пополнить не только коллекцию музыкальных инструментов, но и сценический гардероб. Как рассказала художественный руководитель центра "Радуга" и руководитель ансамбля Любовь Позднякова, новые яркие образы сделают выступления ещё более запоминающимися.

В рамках гранта мы приобрели новые костюмы. Эскизы мы разработали сами. Это стилизация южнорусского костюма в чёрном, белом и красном цветах, поскольку наш ансамбль работает именно в этой песенной традиции, - добавила Любовь Позднякова.

Эскизы создавались в центре народной культуры "Радуга", а их пошив выполнила мастерица из Южно-Сахалинска. Всего изготовлено восемь комплектов: шесть женских и два мужских. Женский включает юбку, фартук и рубашку, а также головной убор - платок, способ повязывания которого варьируется в зависимости от образа. Мужской комплект состоит из рубашки и брюк.

Проект существует с 2022 года. В этом году занятия будут организованы для детей старшего дошкольного возраста. Артисты ансамбля убеждены, что лучший способ познакомить малышей с народной культурой - это живое общение.

Первое, что видят дети, - наши яркие костюмы. Надеемся, что новые костюмы им тоже очень понравятся. Мы стараемся донести до ребят, как раньше жили люди, чем занимались, как жили дети, как помогали взрослым, - отмечает участница коллектива Елена Макарова. - Для нас важно живое общение: мы водим хороводы, поём простые народные песенки. Через них мы пробуждаем интерес не только к музыке, но и к культуре, истории. Ведь сохранение традиций для любого народа - это очень важно.

Вскоре коллектив приступит к занятиям в детских садах областного центра. В рамках проекта будет проведено 20 встреч с детьми и два мастер-класса для педагогов. Финалом проекта станет большой фестиваль в декабре.

Напомним, народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль "Радостея" был создан в центре народной культуры "Радуга" в 2018 году. Его руководителем на протяжении этих лет остаётся Любовь Позднякова. Коллектив исполняет русский фольклор разных регионов страны. Главная идея проекта ЦНК "Радуга" - через русские традиционные игры, песни и игру на народных инструментах познакомить дошкольников с культурным наследием страны.