На проспекте Победы в Южно-Сахалинске высадили десять крупномерных елей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На проспекте Победы в Южно-Сахалинске высадили десять крупномерных елей колючих. Саженцы доставили в город ещё весной из Казани, за лето они успешно прошли акклиматизацию к островному климату.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, высота деревьев достигает четырёх метров, а диаметр кроны составляет около метра. Взрослые растения позволяют сформировать завершённый и выразительный визуальный ряд сразу, минуя период долгого роста.
Работы ведутся силами профильных муниципальных служб совместно со специалистами МБУ "Зелёный город". Как отметила начальник управления охраны окружающей среды и озеленения Елена Ястребова, всего в этом сезоне зелёный фонд областного центра пополнили порядка 15 тысяч деревьев и кустарников. Зелёный каркас укрепляли на улице Ленина, проспекте Мира, Коммунистическом проспекте и других улицах, охватив как центральную часть города, так и планировочные районы. Городской пейзаж украсили клёны, сирень, ива, тополь, можжевельник, гортензия и другие породы. Помимо проспекта Победы, крупномерные ели появятся на улице Горького и возле здания "Сахалинэнерго" на Компроспекте.
Ель прекрасно переносит высадку в осенний период. К этому времени дерево завершает фазу активной вегетации, напитывается влагой и переходит в состояние покоя, поэтому корневой системе намного легче прижиться на новом месте и перенести весеннее пробуждение. Безусловно, все растения мы традиционно укрываем на зиму. Это касается и кустарников, и хвойных - новые ели также обязательно защитим от снеговой нагрузки и ветра, - прокомментировала Елена Ястребова.
Появление новых вечнозелёных деревьев на проспекте Победы вызвало живой отклик у жителей.
Очень хорошо, что в Южно-Сахалинске появляется всё больше зелени. Я очень ждала этих ёлочек: город хорошеет с каждым днём. Очень люблю наш Южно-Сахалинск, - поделилась горожанка Мария Рябченкова.
В нашем областном центре становится красивее, а воздух - чище. Я живу недалеко и часто здесь прохожу. За последнее время действительно сделано очень много для благоустройства: сейчас идёшь по улицам - и радуешься, особенно когда гуляешь с детьми, - прокомментировал Роман Акулов.
На улице Горького в районе спорткомплекса "Кристалл" бригады "Зелёного города" приступили к воплощению нового ландшафтного проекта. На месте прежней клумбы здесь формируют объёмную многолетнюю композицию в виде слова "Сахалин". Буквы высаживают из спиреи берёзолистной: весной кустарник распускается пышным белоснежным цветением, а с наступлением осени его листва приобретает тёплый осенний оттенок.
Осенняя высадка растений продлится ориентировочно до 10 ноября. Наравне с деревьями и кустарниками в грунт будут высаживать луковицы тюльпанов, которые с наступлением тепла порадуют южносахалинцев красочным цветением.
Добавим, работа по озеленению и благоустройству города находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина и губернатора Валерия Лимаренко. Обустройство современных и красивых улиц подтверждает высокий статус Южно-Сахалинска как Семейной столицы России - города, где приятно гулять с детьми и проводить время с близкими на свежем воздухе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:44 Сегодня На проспекте Победы в Южно-Сахалинске высадили десять крупномерных елей
08:49 Сегодня На Камчатке два молодых лося решили приударить за взрослой самкой
09:12 Сегодня На Сахалине руководителя муниципального учреждения уволили в связи с утратой доверия
10:28 Сегодня В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля "Радостея"
15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
10:21 21 Октября С начала года сахалинские работодатели заявили более 31 тысячи вакансий
13:19 21 Октября На Сахалине и Курилах завершается благоустройство общественных пространств
07:51 23 Октября В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля "Радостея"
- 11:14 Вчера Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2026"
- 15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
- 09:22 22 Октября Сахалинцев приглашают к диалогу об островной драматургии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?