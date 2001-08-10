Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На проспекте Победы в Южно-Сахалинске высадили десять крупномерных елей колючих. Саженцы доставили в город ещё весной из Казани, за лето они успешно прошли акклиматизацию к островному климату.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, высота деревьев достигает четырёх метров, а диаметр кроны составляет около метра. Взрослые растения позволяют сформировать завершённый и выразительный визуальный ряд сразу, минуя период долгого роста.

Работы ведутся силами профильных муниципальных служб совместно со специалистами МБУ "Зелёный город". Как отметила начальник управления охраны окружающей среды и озеленения Елена Ястребова, всего в этом сезоне зелёный фонд областного центра пополнили порядка 15 тысяч деревьев и кустарников. Зелёный каркас укрепляли на улице Ленина, проспекте Мира, Коммунистическом проспекте и других улицах, охватив как центральную часть города, так и планировочные районы. Городской пейзаж украсили клёны, сирень, ива, тополь, можжевельник, гортензия и другие породы. Помимо проспекта Победы, крупномерные ели появятся на улице Горького и возле здания "Сахалинэнерго" на Компроспекте.

Ель прекрасно переносит высадку в осенний период. К этому времени дерево завершает фазу активной вегетации, напитывается влагой и переходит в состояние покоя, поэтому корневой системе намного легче прижиться на новом месте и перенести весеннее пробуждение. Безусловно, все растения мы традиционно укрываем на зиму. Это касается и кустарников, и хвойных - новые ели также обязательно защитим от снеговой нагрузки и ветра, - прокомментировала Елена Ястребова.

Появление новых вечнозелёных деревьев на проспекте Победы вызвало живой отклик у жителей.

Очень хорошо, что в Южно-Сахалинске появляется всё больше зелени. Я очень ждала этих ёлочек: город хорошеет с каждым днём. Очень люблю наш Южно-Сахалинск, - поделилась горожанка Мария Рябченкова.

В нашем областном центре становится красивее, а воздух - чище. Я живу недалеко и часто здесь прохожу. За последнее время действительно сделано очень много для благоустройства: сейчас идёшь по улицам - и радуешься, особенно когда гуляешь с детьми, - прокомментировал Роман Акулов.

На улице Горького в районе спорткомплекса "Кристалл" бригады "Зелёного города" приступили к воплощению нового ландшафтного проекта. На месте прежней клумбы здесь формируют объёмную многолетнюю композицию в виде слова "Сахалин". Буквы высаживают из спиреи берёзолистной: весной кустарник распускается пышным белоснежным цветением, а с наступлением осени его листва приобретает тёплый осенний оттенок.

Осенняя высадка растений продлится ориентировочно до 10 ноября. Наравне с деревьями и кустарниками в грунт будут высаживать луковицы тюльпанов, которые с наступлением тепла порадуют южносахалинцев красочным цветением.

Добавим, работа по озеленению и благоустройству города находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина и губернатора Валерия Лимаренко. Обустройство современных и красивых улиц подтверждает высокий статус Южно-Сахалинска как Семейной столицы России - города, где приятно гулять с детьми и проводить время с близкими на свежем воздухе.