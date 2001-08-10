На Камчатке два молодых лося решили приударить за взрослой самкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К кордону «Аэродром» в Кроноцком заповеднике подошла необычная группа лосей: два молодых самца и взрослая самка. Сначала они прошли по Кроноцко-Богачёвской тундре примерно в ста метрах от кордона, а затем подошли к нему вплотную, сообщает ТК «41 Регион».

Участковый госинспектор Константин Лепский, наблюдавший за животными, успел сделать портретный снимок лосихи. Можно было предположить, что это гонная группа, готовая к спариванию, но объяснение оказалось сложнее и интереснее.

По словам биолога-охотоведа Владимира Гордиенко, гон закончился в первой декаде октября, а у молодых бычков ещё играют гормоны и проявляются отдельные элементы гонного поведения. Самка взрослая и, скорее всего, уже покрыта.

Также он отметил, что в пойме реки Кроноцкой лосям зимой неплохо: снега мало, а ивняка, который служит кормам для этих животных, по берегам хватает. Вероятно, они дождались, пока медведи уйдут с реки, и подошли к кордону, чтобы устроиться на зимовку.