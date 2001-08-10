На Сахалине руководителя муниципального учреждения уволили в связи с утратой доверия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском округе руководителя муниципального учреждения уволили в связи с утратой доверия. Проверку провела Углегорская городская прокуратура.

Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что на протяжении нескольких лет руководитель МКУ "Управление территорией с. Бошняково" заключала муниципальные контракты в сфере благоустройства с хозяйствующими субъектами, аффилированными с её семьёй. Исполнение контрактов фактически производилось с использованием муниципальной техники. Полученные бюджетные средства делились с учётом достигнутой между ними договорённости.

Прокуратура внесла главе Углегорского муниципального округа представление с требованием уволить руководителя муниципального учреждения в связи с утратой доверия.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён, полномочия руководителя МКУ "Управление территорией с. Бошняково" прекращены.

Не согласившись с кадровым решением, она обжаловала его в судебном порядке. Суды первой и апелляционной инстанций подтвердили законность её увольнения.