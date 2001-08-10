Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в поездах через цифровой ID в MAX

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в пригородных поездах через цифровой ID в мессенджере MAX. Пассажирская компания "Сахалин" ввела в эксплуатацию систему для верификации статуса студента.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, для подтверждения права на льготный проезд теперь достаточно отсканировать цифровой ID на кассе или у билетного кассира в поезде.

Для сахалинских студентов, которые обучаются очно в средних и высших учебных заведениях, действует 50-процентная скидка при покупке билета на пригородный поезд в период с 1 сентября по 15 июня. Раньше для подтверждения статуса нужно было предъявлять бумажную справку из учебного заведения, теперь документы при себе носить необязательно.

- Запуск новой системы в пассажирской компании "Сахалин" - ещё один шаг к цифровизации транспортной отрасли и упрощению доступа к государственным услугам жителям региона. Достаточно подключить цифровой ID в приложении MAX на своём смартфоне. В перспективе эту практику мы планируем распространить и на другие транспортные предприятия региона, которые занимаются пассажирскими перевозками, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

Чтобы создать цифровой ID, нужно зайти в соответствующий раздел в настройках и нажать "Создать QR", затем добавить документы, включить вход по лицу или отпечатку пальца для безопасности данных и перейти в "Госуслуги" для подтверждения. Чтобы воспользоваться цифровым ID, следует открыть настройки в MAX, выбрать "Цифровой ID" и предъявить QR-код на кассе или показать его сотруднику.

Напомним, что в MAX также заработал чат-бот "Цифровой транспорт Сахалинской области". С его помощью можно узнать расписание автобусов, поездов и авиарейсов, получить информацию об изменениях в работе общественного транспорта и оставить заявку в сервис "Лист ожидания". Сервис запущен в рамках программы цифровой трансформации региона, которая реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и направлена на повышение качества жизни жителей Сахалинской области.