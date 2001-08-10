На Сахалине раскрыли две кражи велосипедов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением зимнего периода велосипеды становятся предметом посягательства злоумышленников. Их крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в октябре 2026 года сахалинские полицейские раскрыли два факта кражи велосипедов.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали ранее судимого за имущественные преступления 57-летнего жителя Корсакова, подозреваемого в хищении велосипеда из подъезда жилого дома. Сумма ущерба, причинённого владелице, составила 20 000 рублей.
Второй случай кражи произошёл в Томари. Выяснилось, что фигурант 27 октября текущего года пришёл в гости к знакомому. Спустя некоторое время, возвращаясь домой, мужчина увидел на лестничной клетке велосипед, который не был оборудован антикражной системой. Решив его похитить, подозреваемый, чтобы его не заметили, аккуратно выкатил велотранспорт на улицу и уехал на нём к себе домой. Полицейские установили местонахождение фигуранта, изъяли велосипед и вернули имущество законному владельцу.
Оба велосипеда не были оборудованы противоугонной системой и были оставлены собственниками без надлежащего присмотра.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает о мерах сохранности имущества. Частой ошибкой хозяев является то, что они не хранят паспорт велосипеда, часто не могут доказать факт его покупки и не знают номера рамы. Поэтому в случае кражи шансов на возврат похищенного становится ещё меньше.
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