На Сахалине раскрыли две кражи велосипедов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением зимнего периода велосипеды становятся предметом посягательства злоумышленников. Их крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в октябре 2026 года сахалинские полицейские раскрыли два факта кражи велосипедов.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали ранее судимого за имущественные преступления 57-летнего жителя Корсакова, подозреваемого в хищении велосипеда из подъезда жилого дома. Сумма ущерба, причинённого владелице, составила 20 000 рублей.

Второй случай кражи произошёл в Томари. Выяснилось, что фигурант 27 октября текущего года пришёл в гости к знакомому. Спустя некоторое время, возвращаясь домой, мужчина увидел на лестничной клетке велосипед, который не был оборудован антикражной системой. Решив его похитить, подозреваемый, чтобы его не заметили, аккуратно выкатил велотранспорт на улицу и уехал на нём к себе домой. Полицейские установили местонахождение фигуранта, изъяли велосипед и вернули имущество законному владельцу.

Оба велосипеда не были оборудованы противоугонной системой и были оставлены собственниками без надлежащего присмотра.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает о мерах сохранности имущества. Частой ошибкой хозяев является то, что они не хранят паспорт велосипеда, часто не могут доказать факт его покупки и не знают номера рамы. Поэтому в случае кражи шансов на возврат похищенного становится ещё меньше.