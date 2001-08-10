Южно-Сахалинская ТИК отправила бойцам на СВО партию тёплых спальников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллектив Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии передал военнослужащим партию тёплых спальных мешков. Посылки собрали для одной из воинских частей, личный состав которой выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, помощь бойцам избирательная комиссия оказывает с 2022 года. Чтобы ускорить передачу, значительную часть тяжёлого оборудования заказывают и оплачивают дистанционно. Таким способом в распределительные пункты на материке уже поступали бензопилы и бензогенераторы, строительные инструменты и другие технические средства, которые забирают военнослужащие для своих нужд. Параллельно комплектование посылок продолжается в островной столице: сотрудники аппарата городской ТИК и члены участковых избирательных комиссий регулярно отправляют продовольственные и хозяйственные наборы и другие вещи по запросу.

Председатель Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии Дмитрий Сангадеев подчеркнул: «Дело у нас общее, и цель одна – победа. Когда есть возможность помочь нашим защитникам, мы не можем оставаться безучастными. В коллективе комиссии нет тех, кто посчитал бы, что происходящее его не касается. Мы постоянно на связи с ребятами, искренне переживаем за них и хотим, чтобы они чувствовали: дома о них помнят и всегда готовы поддержать».

Партию зимних спальников передадут на передовую в ближайшее время. Необходимость такой сезонной помощи подтвердила военнослужащая Малика Маманова: «Спальные мешки сейчас очень нужны: сейчас поздняя осень, и наши ребята испытывают потребность именно в тёплых вещах. От имени всего личного состава выражаем искреннюю благодарность территориальной избирательной комиссии города Южно-Сахалинска за оказанную помощь».